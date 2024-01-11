На Украине продолжается охота за будущими солдатами

Зеленский тем временем гастролирует по Прибалтике

Украинцы пытаются хитростью избежать встречи с сотрудниками центров комплектования. Еще не принятый, но уже наделавший немало шума по всему миру законопроект, по сути, о всеобщей мобилизации на Украине мужского населения рассматриваться Радой не будет. Пока не будет. Возвращен на доработку. Новость принес глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия: "Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. Продолжение следует".

Продолжается и охота за будущими солдатами на улицах украинских городов. В большинстве своем, конечно, в восточной и юго-восточной русскоговорящих частях. Во Львове почему-то защитников родины из общественного транспорта не вытаскивают, как в Одессе.

Тем временем продолжаются прибалтийские гастроли Зеленского. Сегодня - Рига и Таллин. И неудобные вопросы от журналистов: требует ли Киев возвращения на родину сбежавших призывников? Ответ дался Зеленскому непросто: "Вопрос не в украинских гражданах, которые выехали. Уже два года бьются наши хлопцы. На одно военного приходится 6-8 налогоплательщиков. И если вы на Украине и не на фронте, но вы платите налоги, вы обороняете державу. А если вы за границей, вы мобилизационного возраста и вы не на фронте, не платите налоги, выезжали не по закону - то есть вопросы. Вот и все. Мы должны понять, если мы хотим сберечь Украину, сберечь Европу - мы должны платить. А не будет денег на военных, не будет самих военных, некому будет защищать Украину. Вот такие правила жизни".

Эстонские власти согласились оказать Украине военную помощь в размере 1 миллиарда 200 миллионов евро в течение трех лет. В условиях войны - крохи. И еще вопрос, продержится ли Украина столько. Зеленского приодели - подарили новую толстовку.

С нищих прибалтийских стран не стрясёшь денег как с США или Германии. Прилетит ли еще из-за океана хотя бы цент? Все чаще звучит мнение, что нет.

Еще в 2020 году в прессу были слиты аудиозаписи переговоров прошлого президента Украины Порошенко с тогда еще вице-президентом США Джо Байденом, который пообещал миллиард, если снимут генпрокурора Шокина и закончат уголовное производство, которое тот курировал, в отношении деятельности на Украине газодобывающей компании Burisma сына Джо Байдена Хантера. Эти факты почти четыре года назад опубликовал депутат рады Андрей Деркач. Тогда считалось, что компромат обнародовал бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Новое интервью с Деркачом опубликовала американская журналистка Симона Мангианте.

"Одни из адвокатов, которые работают с Конгрессом США, провели собеседование с бывшим генеральным прокурором Украины господином Шокиным. СБУ записало разговоры, где Шокин рассказывал Конгрессу о преступных деяниях Блинкена и Байдена. И то, что касается коррупции семьи Байдена. СБУ доложило Зеленскому и Ермаку, что Шокин выходит из-под контроля. И как мне сказали честные сотрудники СБУ, которые не хотят участвовать в процессе преступной деятельности, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации господина Шокина на территории Украины", - заявил Деркач.

Все это, конечно, подковерные игры. Обычных украинцев они волнуют мало. Но сообщение о доработке законопроекта о мобилизации оптимизма людям не добавило.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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