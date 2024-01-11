Собянин выразил соболезнования близким актера Юрия Соломина

Народный артист СССР скончался в возрасте 88 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина.

По словам главы города, Соломин был легендой и внес огромный вклад в развитие отечественного театра и кино.

"Творчество Юрия Мефодьевича - это целая эпоха в истории Малого театра. Его замечательные работы на большом экране оставили яркий след в душе миллионов зрителей и обогатили золотой фонд нашего кино", - отметил Собянин.

Юрий Соломин, народный артист СССР, был удостоен звания Герой Труда России. Награжден орденами Дружбы Народов, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (полный кавалер).

В ноябре стало известно, что Соломина госпитализировали с инсультом. Позднее его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии, состояние артиста улучшилось. Два дня назад сообщалось, что его выписали из больницы.

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