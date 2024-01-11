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Россия предостерегла Эквадор от отправки российской техники в США

17:22
  • четверг
  • 11 января 2024

Москва расценит это как недружественный шаг

Отправка Эквадором российской техники в США станет недружественным шагом и приведет к последствиям для этой южноамериканской страны. Такое заявление сделал в четверг, 11 января, посол России в Кито Владимир Спринчан.
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В эфире телеканала "Россия 24" дипломат прокомментировал заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о готовности обменять старую российскую и украинскую технику, находящуюся в распоряжении Кито, на новую технику из США на 200 миллионов долларов.

Как подчеркнул Спринчан, дипломаты следят за развитием ситуации, помня заверения Нобоа в его "миротворческой позиции" по конфликту на Украине.

Летом 2022 года состоялась 15-я Конференция министров обороны Америки (CDMA). По ее итогам Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор "вновь решительно осудили" боевые действия на Украине.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предупреждал, что Эквадор сам может повторить судьбу Украины, если Вашингтон вмешается в ситуацию в этой стране. В интервью радиостанции "Комсомольская правда" специалист отметил, что в таком случае вспыхнет "глобальный внутренний конфликт, база к которому уже есть".

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