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Медведев: действия ВСУ могут вынудить Россию применить ядерное оружие

17:39
  • четверг
  • 11 января 2024

Российская ядерная доктрина носит сдерживающий характер

Попытки ВСУ уничтожить западными ракетами большой дальности российские пусковые установки могут стать основанием для применения армией России ядерного оружия. Такое заявление сделал в четверг, 11 января, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, речь идет про действие пункт 19 "Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". В нем в пункте "г" в качестве основания для использования ядерного арсенала указана "агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Медведев заявил, что об этом не должны забывать "наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве".

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу назвал одной из ключевых целей ВС России в 2024 году поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады. Глава Минобороны подчеркнул, что это обеспечивает стратегический баланс в мире.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ноябре 2023 года отмечал, что никаких перемен в сдерживающем характере российской ядерной доктрины нет — в ней и так "четко все прописано".

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