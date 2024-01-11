Медведев: действия ВСУ могут вынудить Россию применить ядерное оружие

Российская ядерная доктрина носит сдерживающий характер

Попытки ВСУ уничтожить западными ракетами большой дальности российские пусковые установки могут стать основанием для применения армией России ядерного оружия. Такое заявление сделал в четверг, 11 января, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, речь идет про действие пункт 19 "Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". В нем в пункте "г" в качестве основания для использования ядерного арсенала указана "агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Медведев заявил, что об этом не должны забывать "наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве".

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу назвал одной из ключевых целей ВС России в 2024 году поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады. Глава Минобороны подчеркнул, что это обеспечивает стратегический баланс в мире.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ноябре 2023 года отмечал, что никаких перемен в сдерживающем характере российской ядерной доктрины нет — в ней и так "четко все прописано".

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