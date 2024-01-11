На ВДНХ проходит день Белгородской области

В регионе активно восстанавливают разрушенные дома и параллельно возводят новые жилые микрорайоны

В четверг на грандиозной выставке "Россия" на ВДНХ - день Белгородской области.

Сейчас регион переживает сложные времена. В свете недавних обстрелов, которым подвергаются жители, волонтеры на форуме поддержали их тюльпанами и открытками в форме сердца.

В регионе активно восстанавливают разрушенные дома и параллельно возводят новые жилые микрорайоны. Приграничные школы работают дистанционно, но в области продолжают строить и новые социальные объекты.

О достижениях в непростые времена рассказывают стенды региона. В рамках деловой программы подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиционных проектов.

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