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На ВДНХ проходит день Белгородской области

18:13
  • четверг
  • 11 января 2024

В регионе активно восстанавливают разрушенные дома и параллельно возводят новые жилые микрорайоны

В четверг на грандиозной выставке "Россия" на ВДНХ - день Белгородской области.

Сейчас регион переживает сложные времена. В свете недавних обстрелов, которым подвергаются жители, волонтеры на форуме поддержали их тюльпанами и открытками в форме сердца.

В регионе активно восстанавливают разрушенные дома и параллельно возводят новые жилые микрорайоны. Приграничные школы работают дистанционно, но в области продолжают строить и новые социальные объекты.

О достижениях в непростые времена рассказывают стенды региона. В рамках деловой программы подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиционных проектов.

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День Белгородской области на ВДНХ
День Белгородской области на ВДНХ
День Белгородской области на ВДНХ
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
День Белгородской области на ВДНХ
День Белгородской области на ВДНХ
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