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Украинский беспилотник сбит в Калужской области

18:01
  • четверг
  • 11 января 2024

Данные о пострадавших не поступали

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над Калужской областью. Об этом в четверг, 11 января, рассказал глава региона Владислав Шапша.

Три украинских беспилотника сбила ПВО над российской территорией
Беспилотники ВСУ сбиты над Воронежской и Волгоградской областями

Как написал политик в своем Telegram-канале, это произошло в Жиздринском районе Калужской области. Сбитый БПЛА упал недалеко от автомобильной дороги М-3.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа признал, что российская армия научилась противодействовать украинским морским беспилотным аппаратам. По его словам, в российско-украинском конфликте вскоре наступит период "очень тяжелых дроновых войн".

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) лишь за октябрь 2023 года уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения противника. Министр высоко оценил эффективность работы системы ПВО.

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