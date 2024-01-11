Россия обвинила Латвию в государственном грабеже

Это связано с передачей "Дома Москвы" в Риге в собственность Латвии

Решение парламента Латвии о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства якобы для предотвращения угроз госбезопасности является откровенным грабежом. Такое заявление в четверг, 11 января, сделало российское посольство в Латвии.

В дипломатической миссии подчеркнули, что речь идет про "правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права".

Посольство уже проинформировало официальную Ригу о неизбежности ответных мер, включая предъявление компенсационных требований за причиненный материальный ущерб и убытки из-за остановки деятельности "Дома Москвы", говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Это далеко не первый враждебный шаг латвийских властей, направленный против России. Ранее в прибалтийской стране заявили, что необходимо рассмотреть вопрос конфискации российских автомобилей, находящихся на территории Латвии. МИД России в ответ предупредил, что готов предпринимать асимметричные действия в случае подобных действий.

В декабре 2023 года сообщалось, что власти Латвии намерены принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи российских граждан, которые якобы не урегулировали свой правовой статус – не подали документы на получение вида на жительство или какого-либо иного основания на проживание в этой стране.

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