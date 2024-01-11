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Путин направил соболезнования семье Соломина

18:15
  • четверг
  • 11 января 2024

Народный артист снискал высочайшее признание и всенародную любовь

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семья народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Кончина Юрия Мефодьевича Соломина - тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра", - отметил глава государства.

Как добавил президент, Соломин снискал высочайшее признание и всенародную любовь благодаря своей порядочности, внутреннему достоинству и беззаветному служению избранному делу.

По словам Путина, несмотря на то, что Соломина больше нет, его замечательные творческие работы и светлая память о нем остаются и будут жить.

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