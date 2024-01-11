Путин направил соболезнования семье Соломина

Народный артист снискал высочайшее признание и всенародную любовь
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семья народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщила пресс-служба Кремля.
"Кончина Юрия Мефодьевича Соломина - тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра", - отметил глава государства.
Как добавил президент, Соломин снискал высочайшее признание и всенародную любовь благодаря своей порядочности, внутреннему достоинству и беззаветному служению избранному делу.
По словам Путина, несмотря на то, что Соломина больше нет, его замечательные творческие работы и светлая память о нем остаются и будут жить.