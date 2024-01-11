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США расширили антироссийские санкционные списки

18:43
  • четверг
  • 11 января 2024

Об этом рассказал американский Минфин

Американские власти внесли в черные списки в связи с санкционной политикой в отношении России одно физическое лицо, две компании и три самолета. Об этом в четверг, 11 января, рассказали в Министерстве финансов США.
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В ведомстве уточнили, что речь идет о генеральном директоре государственной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимире Михейчике, полигоне Ашулук в Астраханской области и перспективном военно-исследовательском комплексе Владимировка, сообщает ТАСС.

В Кремле тем временем предостерегли Соединенные Штаты от шагов по конфискации российских активов, замороженных в рамках рестрикций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Вашингтону в таком случае грозят глубокие последствия, поскольку речь идет о незаконных действиях американской стороны.

При этом антироссийские санкции, несмотря на все старания их авторов, не справляются с целью уничтожить российскую экономику. Президент России Владимир Путин отметил, что национальная экономика стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, хотя Россию "душат, давят" со всех сторон.

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