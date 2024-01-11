Сырский назвал самые напряженные для ВСУ направления

Обстановка для украинской армии на нескольких направлениях на востоке остается сложной. Такое признание сделал в четверг, 11 января, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Как уточнил украинский военный, речь идет об оперативной ситуации на восточном фронте.

Сырский назвал в числе направлений, которые остаются для Вооруженных сил Украины, наиболее напряженными, артемовское, купянское и лиманское, сообщает ТАСС.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала, что 2024 год не принесет Киеву заметных побед. Издание напомнило, что европейские арсеналы истощены помощью Украине, а значит, новых поставок вооружений вряд ли стоит ждать. Кроме того, если в США к власти придет Дональд Трамп, киевскому режиму придется совсем плохо.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков еще до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад все чаще дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

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