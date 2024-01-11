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Словакия отказалась осудить Россию по требованию США

19:20
  • четверг
  • 11 января 2024

Братислава не подписала заявление о якобы передаче России северокорейских ракет

Американские власти хотят, чтобы другие страны осудили "использование Россией северокорейских ракет", но не представили никаких доказательств. Такое заявление сделал в четверг, 11 января, заместитель главы парламента Словакии Любош Блаха.
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В своем Telegram-канале политик напомнил про прежние действия Соединенных Штатов — "как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, потому что хотели напасть на суверенную страну".

Блаха предложил Вашингтону принять тот факт, что Словакия не является колонией США, хотя "американцы наивно думали, что мы подпрыгнем, когда они свистнут".

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал недостаточными доказательства того, что Москва якобы получила от Пхеньяна баллистические ракеты для своей спецоперации на Украине. При этом политик уточнил, что Братислава присоединится к соответствующему заявлению в случае появления веских и убедительных свидетельств таких поставок.

До этого словацкий премьер-министр Роберт Фицо призвал признаться самим себе в нехватке у Украины сил на то, чтобы переломить ситуацию на фронтах — "она не способна ни на какое контрнаступление".

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