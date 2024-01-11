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Медведев рассказал об успешном доукомплектовании ВС России

19:40
  • четверг
  • 11 января 2024

При этом на Украине мобилизация буксует

Поставленные главой государства задачи по доукомплектованию российской армии были выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки. Об этом в четверг, 11 января, рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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По словам политика, свыше полумиллиона человек было привлечено в интересах объединенной группировки войск в 2023 году. В эту цифру входят 420 тысяч контрактников, а остальные являются добровольцами.

Как подчеркнул Медведев, "цифры говорят сами за себя", тогда как на Украине процесс мобилизации столкнулся с серьезными трудностями. В итоге киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации, цитирует зампреда РИА Новости.

Ранее российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство тех, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах, а также членов их семей. Такое же право есть у иностранных граждан, уволившихся из ВС России в период спецоперации.

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