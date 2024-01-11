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США опровергли принятие решений по конфискации активов России

20:02
  • четверг
  • 11 января 2024

Москва предостерегла Вашингтон от таких шагов

Соединенные Штаты пока не принимали окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России. Об этом в четверг, 11 января, рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Как пояснил американский чиновник, решения по данному вопросу Вашингтон собирается вырабатывать в формате "Большой семерки" (G7). Какие-либо конкретные сроки принятия решений представитель Госдепа при этом не привел, сообщает ТАСС.

В Кремле тем временем предостерегли Соединенные Штаты от шагов по конфискации российских активов, замороженных в рамках рестрикций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Вашингтону в таком случае грозят глубокие последствия, поскольку речь идет о незаконных действиях американской стороны.

Евросоюз не спешит идти по стопам Соединенных Штатов в этом вопросе. Германия, Италия и Франция призвали тщательно оценить законность конфискации активов России до принятия решений. Источники рассказали, что в Европе решили создать рабочие группы, которые займутся правовой стороной вопроса.

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