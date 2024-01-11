В США анонсировали расследование из-за тайной госпитализации главы Пентагона

Его проведет генеральный инспектор ведомства

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч собирается в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны США Ллойда Остина.

Сторч подчеркнул, что планирует выяснить все обстоятельства, причины и процессы, связанные с этим событием. Конкретные сроки расследования и другие подробности о нем пока не раскрываются, сообщает РИА Новости.

Госпитализация Остина оказалась причиной громкого скандала, поскольку о ней несколько дней ничего не знали в Белом доме — президенту Соединенных Штатов об этом не доложили. В Конгрессе требуют отставки министра обороны, хотя в окружении Джо Байдена уверяют, что тот не собирается увольнять главу Пентагона.

Здоровье самого Байдена между тем продолжает вызывать серьезные вопросы в США. В американской Либертарианской партии подчеркнули, что острота ума и общее состояние здоровья лидеров страны — не те вопросы, к которым стоит подходить легкомысленно. По этой причине в партии решили подать заявление об опекунстве над Байденом.

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