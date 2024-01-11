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МВФ оценит последствия конфискации активов России для валютной системы

20:39
  • четверг
  • 11 января 2024

У экспертов вызывают опасения сопряженные с этим риски

Международный валютный фонд внимательно наблюдает за ходом дискуссии о возможной конфискации российских активов, которые были блокированы западными государствами в рамках рестрикций. Об этом в четверг, 11 января, рассказала директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
Песков предупредил США о последствиях в случае изъятия активов России

Как отметила представитель международного финансового института, внимание МВФ сосредоточено на оценке потенциальных экономических последствий для любой из страны, входящей в состав фонда, или последствий для международной валютной системы.

Подробности Козак не привела, подчеркнув, что пресловутая оценка зависит от конкретных шагов, предпринимаемых какими-либо странами в отношении российских активов, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона заблаговременно изучала возможные ответные шаги на конфискацию Западом своих активов и уже располагает перечнем западных активов, которые может изъять в качестве ответной меры.

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер предупредил, что конфискация активов России подаст очень плохой сигнал десяткам стран, которые конвертируют свои сбережения в доллары и доверяют их "в надежные руки дяди Сэма". Они решат, что если Вашингтон сегодня обошелся так с Москвой, завтра в США решат, что могут аналогичным образом поступить с другой страной, пояснил эксперт.

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Международный валютный фонд (МВФ)
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