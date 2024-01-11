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Минобороны Украины объявило о доработке законопроекта о мобилизации

21:06
  • четверг
  • 11 января 2024

Ведомство готово представить его кабмину

Министр обороны Рустем Умеров в четверг, 11 января, заявил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Это произошло всего через несколько часов после того, как документ отозвали из украинского парламента на доработку.

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Умеров заверил в соцсетях, что доработку провели "с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке".

Украинский министр заявил, что готов выносить документ на согласование кабмина, сообщает RT.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации, поскольку этот процесс столкнулся с серьезными трудностями.

Киевский режим требует от западных стран экстрадировать украинских граждан, которые являются военнообязанными, однако выполнять эти требования готовы не все. Глава немецкого Минюста сообщил, что закон не позволит Берлину депортировать на Украину военнообязанных беженцев. В ФРГ в настоящее время находится более миллиона украинцев.

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