Президент Польши повторно помиловал бывшего главу МВД и его заместителя

В центре Варшавы прошла масштабная акция протеста

Президент Польши распорядился повторно помиловать бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, которых ранее на этой неделе задержали и отправили за решетку по обвинению в превышении должностных полномочий.

О своем решении Анджей Дуда объявил в телеобращении, во время которого рядом с ним стояли жены экс-чиновников. Глава республики выразил надежду, что помилование поможет "смягчить напряженность", возникшую в Польше после ареста Каминьского и Вонсика.

Сегодня днем в центре Варшавы прошла масштабная акция протеста с требованием освободить экс-чиновников. По данным организаторов, акция собрала не менее 50 тысяч человек.

Все началось еще восемь лет назад. Тогда Каминьский и Вонсик получили по три с половиной года заключения, но пока решение суда не вступило в силу, успели стать депутатами парламента и членами правящей партии. А как только Анджей Дуда возглавил страну в 2015 году, он помиловал их в нарушение закона.

По мнению президента, повторный арест является политически мотивированным. Дуда считает, что таким образом новый глава правительства сводит счеты с бывшими чиновниками, которые раскрыли коррупционный скандал ещё в бытность первого премьерства Дональда Туска.

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