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В России не поверили в оправдания Бориса Джонсона по Украине

21:23
  • четверг
  • 11 января 2024

Российская дипмиссия в Лондоне назвала их отрицанием очевидного

Во время переговоров между Москвой и Киевом в феврале — апреле 2022 года был подготовлен проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Хотя украинская сторона уже парафировала документ, его подписание сорвалось под влиянием Бориса Джонсона, который тогда возглавлял британский кабмин. Однако политик пытается отрицать свою вину. Такой комментарий в четверг, 11 января, дало российское посольство в Лондоне.
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Дипломаты указали на то, что канцелярия Джонсона сама выпустила пресс-релиз, согласно которому политик "предостерег от любых переговоров с Россией на условиях, которые могут породить доверие к продвигаемым Кремлем ложным основаниям для вторжения", цитирует сообщение посольства ТАСС.

На этом фоне самооправдательные оговорки экс-премьера, будто конечное решение оставалось за украинцами, — "в пользу бедных". Очевидно, что тогда Зеленскому хватило и подобного недвусмысленного сигнала от "главного доброжелателя", чтобы выйти из переговорного процесса.

Борис Джонсон уверяет, что является русофилом. У бывшего британского премьер-министра есть русские корни: его прадед по материнской линии родился в Российской империи, а прабабушка приходилась внучатой племянницей супруге поэта Федора Тютчева.

Однако это не мешает британскому политику выступать против России, поддерживая киевский режим. В частности, Борис Джонсон заявил, что военнослужащие ВСУ нуждаются в американских дальнобойных ракетах. По мнению экс-премьера, такие вооружения позволят украинскому командованию реанимировать захлебнувшиеся наступательные действия.   

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