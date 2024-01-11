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США пригрозили Ирану последствиями за захват танкера

21:42
  • четверг
  • 11 января 2024

Это произошло в Оманском заливе

Вашингтон ведет тесные консультации с партнерами на Ближнем Востоке о шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности. Такое заявление сделал в четверг, 11 января, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател комментируя захват американского танкера в Оманском заливе.

Политик обвинил иранские власти в действиях, подрывающих международную торговлю, подчеркнув незаконность захвата судна. Пател потребовал незамедлительно освободить корабль и его команду, сообщает ТАСС.

Тем временем на фоне палестино-израильского конфликта агрессивные действия США вызывают все большее возмущение арабских стран. Важное заявление сделал премьер Ирака: американский контингент должен покинуть страну, поскольку оснований для нахождения войск США и НАТО на ее территории больше нет.

При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США рассматривают все варианты, чтобы не позволить Тегерану получить ядерное оружие, и ищут пути пресечения "вредоносной деятельности" Ирана.

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