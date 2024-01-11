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Минфин России задумался о размещении госдолга в юанях

21:59
  • четверг
  • 11 января 2024

Россия существенно сократила использование доллара и евро

В Министерстве финансов России считают юани наиболее ликвидным и перспективным сегментом внешнего финансового рынка. Об этом в четверг, 11 января, рассказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов.

В комментарии компании Cbonds представитель ведомства подчеркнул, что Минфин сохраняет в своей линейке все типы инструментов. Основной упор будет, как и прежде, сделан на инструменты с фиксированным доходом, но предусматривается и возможность размещать бумаги с привязкой к инфляции.

При этом российская сторона изучает возможность размещения части государственных долговых обязательств в юанях, но "мы также должны увидеть поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, над чем сейчас и работаем", заявил Мамонов.

В декабре 2023 года глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что расчеты между Россией и Китаем более чем на 90% проводятся в национальных валютах. Страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах.

В Китае заявили, что саммит БРИКС в ЮАР создал хорошие предпосылки для новой эпохи в развитии международных валютных отношений. В отличие от Соединенных Штатов это объединение делает акцент на сотрудничестве, продвигая новую стратегию "в условиях ограничений, диктуемых единственной доминирующей валютой".

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