Мишустин наградил журналистов "ТВ Центра"

В преддверии Дня российской печати

В преддверии Дня российской печати, одного из главных профессиональных праздников для представителей всех СМИ, в четверг в Доме правительства наградили выдающихся журналистов.

Премии им вручил глава кабмина Михаил Мишустин. Особо он отметил средства массовой информации для детей. Ведь они закладывают основы образования для учеников начальной школы и подростков, помогают заинтересовать детей чтением.

Награды получили журналисты, которые освещают деятельность органов власти, проводят благотворительные марафоны. И, конечно же, военные корреспонденты. Они каждый день рискуют собой, выполняя профессиональный долг.

Отметил глава кабмина и журналистов канала "ТВ Центр".

"Есть лауреаты и на "ТВ Центре". В прошлом году программе "Постскриптум" было 25 лет со дня ее первого выхода в эфир. Все это время журналист и телеведущий Алексей Пушков со своей командой создают качественную аналитику, которая востребована зрителями. Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. И со старым Новым годом, который тоже отмечают в эти дни. От всей души хочу пожелать вам, вашим близким крепкого здоровья, настоящего творческого вдохновения, которое поможет добиться ещё больших успехов в работе", - сказал премьер.

В честь 25-летия авторской программы за большой вклад в развитие информационно-аналитического вещания и высокий профессионализм премию получил руководитель и ведущий программы "Постскриптум" на телеканале "ТВ Центр" Алексей Пушков. Также награды удостоены шеф-редактор программы Оксана Яновская и корреспонденты "Постскриптума" Юлия Грабовская и Артем Широков.

"Благодарю за высокую оценку нашей работы. 25 лет этот действительно большой срок. Я в связи с этим хотел бы поблагодарить тех руководителей телеканал "ТВ Центр", которые внесли большой вклад и оказали большую помощь в работе нашей программы. Гендиректора канала Юлию Анатольевну Быстрицкую. Особенно большая честь принимать такую награду в столь высокопрофессиональной и, хочу отдельно подчеркнуть, героической аудитории, вместе с нашими доблестными военкорами, вместе с лучшими журналистами страны. Это мотивирует, это вдохновляет на дальнейшую работу на благо нашей Родины", - отметил Пушков.

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