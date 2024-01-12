США и их союзники нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

В операции применялись самолеты, корабли и подлодки

Массированные удары нанесли этой ночью США и их союзники по объектам хуситов в Йемене. Обстрелу подверглись четыре провинции и столица Сана.

В военной операции проамериканская коалиция задействовала самолёты, корабли и подводные лодки. Как заявил Пентагон, целью налёта были места дислокации ракет, беспилотников и РЛС.

Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена, в котором говорится, что это ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море, и удар носит оборонительный характер.

По данным ряда СМИ, хуситы отвечают запуском ракет. Мировой рынок уже отреагировал на военную операцию ростом цен на нефть. Россия запросила на сегодня срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с атакой западных союзников на Йемен.

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