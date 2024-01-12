ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США и их союзники нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

08:27
  • пятница
  • 12 января 2024

В операции применялись самолеты, корабли и подлодки

Массированные удары нанесли этой ночью США и их союзники по объектам хуситов в Йемене. Обстрелу подверглись четыре провинции и столица Сана.
Американский эсминец атаковали баллистическими ракетами у берегов Йемена

В военной операции проамериканская коалиция задействовала самолёты, корабли и подводные лодки. Как заявил Пентагон, целью налёта были места дислокации ракет, беспилотников и РЛС.

Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена, в котором говорится, что это ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море, и удар носит оборонительный характер.

По данным ряда СМИ, хуситы отвечают запуском ракет. Мировой рынок уже отреагировал на военную операцию ростом цен на нефть. Россия запросила на сегодня срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с атакой западных союзников на Йемен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Удары в Йемене
Удары в Йемене
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.