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Представлены новые герои СВО

08:35
  • пятница
  • 12 января 2024

Отличились ефрейтор Владимир Лейко и гвардии рядовой Никита Скубак

Информация о новых подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Владимир Лейко со своим подразделением вступил в бой с группой украинских боевиков. Во время отражения вражеской атаки Владимир был ранен, но после оказания первой помощи остался на позиции. Неприятель был полностью ликвидирован.

Гвардии рядовой Никита Скубак обнаружил в лесном массиве отряд противника, который готовился к обстрелу наших рубежей. После передачи координат по радикалам ударили миномёты. Враг отступил. Огонь реактивной артиллерии по ещё одной выявленной группе ВСУ Никита корректировал сам. Боевики уничтожены.

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