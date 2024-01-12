Представлены новые герои СВО

Отличились ефрейтор Владимир Лейко и гвардии рядовой Никита Скубак

Информация о новых подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Владимир Лейко со своим подразделением вступил в бой с группой украинских боевиков. Во время отражения вражеской атаки Владимир был ранен, но после оказания первой помощи остался на позиции. Неприятель был полностью ликвидирован.

Гвардии рядовой Никита Скубак обнаружил в лесном массиве отряд противника, который готовился к обстрелу наших рубежей. После передачи координат по радикалам ударили миномёты. Враг отступил. Огонь реактивной артиллерии по ещё одной выявленной группе ВСУ Никита корректировал сам. Боевики уничтожены.

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