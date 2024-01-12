Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

По словам президента, прокуратура – один из важнейших институтов государственной власти

Борьба с коррупцией и нецелевыми расходами бюджета - одна из приоритетных задач. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Среди других важных направлений деятельности президент выделил работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства. Путин подчеркнул, что современная прокуратура – это один из важнейших институтов государственной власти, защищающий права и свободы граждан.

"Среди приоритетных задач – выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за чётким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей", - сказал Путин.

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