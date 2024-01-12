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Ночной удар российских "Градов" уничтожил позиции ВСУ под Купянском

08:13
  • пятница
  • 12 января 2024

Артиллеристы работают круглосуточно

Замаскированные укрепления ВСУ уничтожены ночным ударом систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" на купянском направлении. Как сообщили в Минобороны, украинские укрепленные позиции ликвидированы вместе с пехотой.

Расчеты РСЗО "Град" нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ
Российский "Град" уничтожил пехотную группу ВСУ под Артемовском

В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы работают круглосуточно и в сложнейших условиях. Тем не менее, подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до удара по ней.

В этот раз расчеты РСЗО "Град" ударили по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и выпустили снаряды в цель. По данным Минобороны, за сутки на купянском направлении украинская армия потеряла около 85 военнослужащих.

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