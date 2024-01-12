ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Йеменские хуситы нанесли ответные удары по военным базам США

08:39
  • пятница
  • 12 января 2024

В Вашингтоне и Лондоне информацию пока не подтверждают

Ответные удары по американским и британским военным базам и объектам на Ближнем Востоке не заставили себя ждать, заявил член политбюро йеменского движения "Ансар Алла" Али аль-Кухум. По словам одного из лидеров хуситов, в Красном море бушует война.

США и их союзники нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Американский эсминец атаковали баллистическими ракетами у берегов Йемена

Как сказано в заявлении, хуситы отвечают решительно "на американские и британские линкоры в Красном море". Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам, написал аль-Кухум в соцсети X.

Как сообщалось ранее, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и другими партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене. Власти йеменских провинций заявляли, что удары нанесены по целям в столице Сане и городе Таиз в центре Йемена, а также в городе Ходейда на побережье Красного моря, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удары в Йемене
Удары в Йемене
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.