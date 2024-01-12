Йеменские хуситы нанесли ответные удары по военным базам США

В Вашингтоне и Лондоне информацию пока не подтверждают

Ответные удары по американским и британским военным базам и объектам на Ближнем Востоке не заставили себя ждать, заявил член политбюро йеменского движения "Ансар Алла" Али аль-Кухум. По словам одного из лидеров хуситов, в Красном море бушует война.

Как сказано в заявлении, хуситы отвечают решительно "на американские и британские линкоры в Красном море". Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам, написал аль-Кухум в соцсети X.

Как сообщалось ранее, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и другими партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене. Власти йеменских провинций заявляли, что удары нанесены по целям в столице Сане и городе Таиз в центре Йемена, а также в городе Ходейда на побережье Красного моря, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"