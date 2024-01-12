Глава Пентагона командовал операцией против Йемена из больницы

Остин дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом

Удары по объектам хуситов в Йемене были нанесены по приказу министра обороны США Ллойда Остина, он же контролировал операцию из больницы. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника Пентагона, Остин отдал приказ Центральному командованию Вооруженных сил США и контролировал его выполнение в режиме реального времени.

Как стало известно ранее, Остин пропадал на три дня в первые дни нового года - Минобороны держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра.. Позже выяснилось, что вечером 1 января глава Пентагона был госпитализирован, а некоторые полномочия министра были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

Во вторник было опубликовано заявление медиков, которые диагностировали у Остина рак простаты. 1 января ему провели хирургическую операцию. Специалисты ожидают полного восстановления Остина, но отмечают, что это может быть долгим процессом. В Пентагоне тем временем утверждают, что министр со вторника по четверг дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом, а в течение последних 72 часов активно участвовал в наблюдении и руководстве нанесением ударов.

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