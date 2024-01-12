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Собянин рассказал об обновлении инфраструктуры московского метро

09:20
  • пятница
  • 12 января 2024

Заменили более 130 км кабельных линий

Обновили вентиляционные шахты, отремонтировали почти 100 эскалаторов, заменили более 130 километров кабельных линий и около 98 километров путей. О модернизации инфраструктуры московского метро рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В прошлом году открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий и полностью запустили БКЛ. В настоящее время идёт работа по обновлению Замоскворецкой линии с применением самых передовых технологий.

Так, заново построен участок тоннеля от "Кантемировской" до "Царицыно", где открыли дополнительный выход и отремонтировали переход. Также обновили центральные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Ранее Собянин рассказал, что в 2023 году московский метрополитен и его строители получили более десяти национальных и международных наград. Так, станция "Пыхтино" получила международную архитектурную премию "Золотой Трезини - 2023".

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