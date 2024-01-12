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Россия запросила заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену

11:39
  • пятница
  • 12 января 2024

Приказ атаковать Йемен отдал президент США Джо Байден

Ночью США и Великобритания при поддержке союзников нанесли удары крылатыми ракетами по городам Йемена. В Вашингтоне заявили, что целями стали десятки военных объектов хуситов - представителей группировки, которая совершала нападения на танкеры в Красном море в ответ на израильскую операцию в сектора Газа. Приказ атаковать Йемен отдал президент США Джо Байден, при этом он забыл уведомить Конгресс, что некоторые американцы расценили как нарушение конституции. Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН.
Глава Пентагона командовал операцией против Йемена из больницы

С британской военной базы на Кипре взлетают истребители "Тайфун" и заправщики "Вояджер". Одновременно с борта авианосца в Красном море поднимаются американские F-22. Этой ночью, используя едва ли не весь свой арсенал в регионе - подводные лодки, вооруженные "Томагавками", корабли, самолеты - США и Британия нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Основной повод - наказать хуситов за атаки на гражданские контейнеровозы и танкеры и обеспечить безопасность судоходства.

В Пентагоне заявили, что всего было нанесено более 100 ракетных ударов. Цели - радиолокационные и пусковые установки хуситов, системы ПВО, склады с оружием и боеприпасами и заводы по производству беспилотников. Они расположены в пяти разных городах страны. От столицы Саны до приморской Ходейды.

Контролировал воздушный налет глава Пентагона Ллойд Остин. Но заочно. Из клиники, где проходит лечение от онкологического заболевания. Джо Байден о своем одобрении ударов по Йемену тоже заявил удаленно. Через правительственный сайт. За что президента жестко раскритиковали даже однопартийцы. Как, впрочем, и за саму незаконную атаку на Йемен. Ведь это, как заявили конгрессмены, нарушение конституции США. Да и с самим Конгрессом Байден посоветоваться и заручиться его поддержкой не удосужился.

Йеменцы ответили коалиции пусками баллистических ракет. Хуситы утверждают, что им удалось потопить один из боевых кораблей США и сбить американский истребитель. В США потери пока отрицают. Но прошиитские группировки и военные обещают - это только начало.

Хуситы угрожают контратаковать не только морскую группировку США и Британии, но и их базы в Саудовской Аравии и Эмиратах. Развязанный Пентагоном конфликт грозит обернуться масштабной региональной проблемой. А, главное, попытка усмирить йеменцев ни к чему не привела.

На резкое обострение ситуации мгновенно отреагировали биржи. Нефть марки Brent и WTI на открытии торгов подорожала почти на 2 процента. И это, как считают аналитики Bloomberg, не предел. В российском МИДе удары по Йемену назвали очередным примером извращения англосаксами резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради своих разрушительных целей. Наши дипломаты потребовали срочно созвать заседание и обсудить авиаудары США и Британии. Организация запрос поддержала. Первое заседание начнется в 15 часов. Докладчиком, как ожидается, станет генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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