Россия запросила заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену

Приказ атаковать Йемен отдал президент США Джо Байден

Ночью США и Великобритания при поддержке союзников нанесли удары крылатыми ракетами по городам Йемена. В Вашингтоне заявили, что целями стали десятки военных объектов хуситов - представителей группировки, которая совершала нападения на танкеры в Красном море в ответ на израильскую операцию в сектора Газа. Приказ атаковать Йемен отдал президент США Джо Байден, при этом он забыл уведомить Конгресс, что некоторые американцы расценили как нарушение конституции. Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН.

С британской военной базы на Кипре взлетают истребители "Тайфун" и заправщики "Вояджер". Одновременно с борта авианосца в Красном море поднимаются американские F-22. Этой ночью, используя едва ли не весь свой арсенал в регионе - подводные лодки, вооруженные "Томагавками", корабли, самолеты - США и Британия нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Основной повод - наказать хуситов за атаки на гражданские контейнеровозы и танкеры и обеспечить безопасность судоходства.

В Пентагоне заявили, что всего было нанесено более 100 ракетных ударов. Цели - радиолокационные и пусковые установки хуситов, системы ПВО, склады с оружием и боеприпасами и заводы по производству беспилотников. Они расположены в пяти разных городах страны. От столицы Саны до приморской Ходейды.

Контролировал воздушный налет глава Пентагона Ллойд Остин. Но заочно. Из клиники, где проходит лечение от онкологического заболевания. Джо Байден о своем одобрении ударов по Йемену тоже заявил удаленно. Через правительственный сайт. За что президента жестко раскритиковали даже однопартийцы. Как, впрочем, и за саму незаконную атаку на Йемен. Ведь это, как заявили конгрессмены, нарушение конституции США. Да и с самим Конгрессом Байден посоветоваться и заручиться его поддержкой не удосужился.

Йеменцы ответили коалиции пусками баллистических ракет. Хуситы утверждают, что им удалось потопить один из боевых кораблей США и сбить американский истребитель. В США потери пока отрицают. Но прошиитские группировки и военные обещают - это только начало.

Хуситы угрожают контратаковать не только морскую группировку США и Британии, но и их базы в Саудовской Аравии и Эмиратах. Развязанный Пентагоном конфликт грозит обернуться масштабной региональной проблемой. А, главное, попытка усмирить йеменцев ни к чему не привела.

На резкое обострение ситуации мгновенно отреагировали биржи. Нефть марки Brent и WTI на открытии торгов подорожала почти на 2 процента. И это, как считают аналитики Bloomberg, не предел. В российском МИДе удары по Йемену назвали очередным примером извращения англосаксами резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради своих разрушительных целей. Наши дипломаты потребовали срочно созвать заседание и обсудить авиаудары США и Британии. Организация запрос поддержала. Первое заседание начнется в 15 часов. Докладчиком, как ожидается, станет генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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