Белый дом поторапливает Конгресс с новым траншем для Украины

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В Вашингтоне официально подтвердили прекращение поставок оружия Украине. С таким неутешительным для киевского режима признанием выступил представитель совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он сослался на нехватку денег в американском бюджете и подчеркнул - в ближайшее время средств на эти цели не предвидится. И без того мрачную картину на Украине дополняют ежедневные сообщения о новых попытках потенциальных призывников бежать из страны.

От мобилизации по суше бежать с Украины всё сложнее. И мужчины теперь буквально уплывают из рук погранслужбы. Правда, удаётся это тоже не всем: прямо посреди Днестра задержали молодого человека. Он плыл в гидрокостюме и ластах в сторону Молдовы. Настроения в украинском обществе даже в самых, мягко говоря, патриотичных районах, например, во Львове так себе.

Но Зеленский о мире и не думает. Он снова в турне. Сначала побывал в Литве, затем в Эстонии и Латвии, где бывший актёр чувствовал себя очень комфортно: говорил не по-английски, а по-украински, выступал сидя. Прибалты люто ненавидят русских, а потому они - главные фанаты киевского режима. Уговаривать их о помощи долго не нужно. Достаточно лишь иногда дразнить идеей, которой они сами грезят уже лет 30: Россия с минуты на минуту нападёт на Прибалтику. А, значит, Киеву нужно дать ещё оружия.

В Давосе 15 января стартует экономический форум. Где Зеленскому, если он туда решится поехать, придётся представить чёткий военный план. Европейцев начинает напрягать экономия буквально на всём. Германия, к примеру, такой протестной волны, которая началась с забастовки фермеров и вылилась в крупные антиправительственные демонстрации, не видела со времён Второй мировой.

На демонстрации вышли и пенсионеры. Максимальная выплата пожилым немцам - одна тысяча 43 евро. Из них только за отопление в месяц нужно отдать 125 евро. В пересчёте на рубли - больше 12 тысяч.

Белый дом поторапливает Конгресс с принятием закона, который позволил бы направить Украине новый транш. На кону 60 млрд долларов, конгрессмены не очень-то спешат. Куда заманчивее идея передать Киеву 300 млрд долларов от конфискованных у России активов. Вот только узаконить краденное никак не выходит. Пока.

"Крайне важно, чтобы Конгресс удовлетворил дополнительный запрос по национальной безопасности, и мы получили больше финансирования. Чтобы предоставленная нами помощь привела к прекращению атак со стороны русских", - заявил Джон Кирби.

Но и в Штатах к Киеву есть вопросы. Как минимум 40 тысяч единиц оружия, поставленного Штатами Украине, где-то растворилось. Возможно, его продали на чёрном рынке. В отчёте генерального инспектора Пентагона, про который сегодня пишет The New York Times, говорится и о том, что "ракеты, запускаемые с плеча, беспилотники-камикадзе и очки ночного видения стоимостью более 1 млрд долларов, которые США отправили на Украину, не были должным образом отслежены американскими официальными лицами".

Украина в своей новейшей истории многим позволила хорошенько заработать на тёмных схемах. Вот и Хантер Байден, 53-летний ребёнок американского президента, по последним сведениям, будучи юристом и членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma, неплохо нажился. Деньги, надо сказать, он потратил бездарно: на наркотики, элитные автомобили, оружие и легкодоступных женщин.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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