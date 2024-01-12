В болгарском Пловдиве хотят демонтировать памятник "Алёша"

Эту инициативу обсуждают местные депутаты

Знаменитый памятник советскому воину-освободителю "Алёша" может исчезнуть из болгарского Пловдива. Монумент, который стал одним из символов города, предлагают демонтировать до конца года.

Эту инициативу внесла на рассмотрение депутатов одна из партий. Обсуждение состоится на следующей неделе. В годы Второй мировой Болгария воевала на стороне нацистской Германии. В 1944 году Красная армия избавила её от профашистского режима. Но некоторые современные политики называют освобождение советской оккупацией и считают "Алёшу" её символом.

Монумент уже неоднократно пытались снести, но каждый раз на защиту исторической памяти вставали жители и общественные организации города.

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