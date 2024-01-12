В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

Причина инцидента устанавливается

В Ростовской области выясняют причину необычной коммунальной аварии, которая лишь чудом не закончилась трагедией. В разгар дня на одной из улиц Азова буквально сквозь землю провалилась машина. Внезапно образовавшаяся посреди проезжей части огромная яма практически полностью поглотила малолитражку. Чтобы вызволить из западни женщину - водителя, спасателям пришлось проявить недюжинную смекалку.

Из асфальта выглядывает лишь багажник автомобиля. Яма по размерам словно специально была подготовлена именно для этой машины. Но это лишь с стороны кажется шуткой. В салоне испуганная женщина. Земля буквально ушла у неё из-под колёс.

Чтобы позвать на помощь, женщина за рулём начала сигналить. Очевидцы быстро вызвали МЧС и медиков. Помощь нужна была как можно скорее. В вертикально стоящей машине возможности усесться на кресле нет. Двери заблокированы, а развернуться в салоне трудно. И у испуганной автовладелицы от страха уже начиналась паника.

Около получаса потребовалось, чтобы извлечь пострадавшую из машины. Женщина рассказывает: заметила на дороге небольшую ямку и решила пропустить между колёсами. Дальше словно распахнулись врата, и иномарка рухнула в провал. Скорость хоть и была не большой, а женщина за рулём пристегнулась, однако она успела получить травмы.

Ирина испугалась, что яма начнёт заполняться водой. И опасения её были не напрасны. В провале виднеются трубы. Здесь проходит канализационная трасса. Машину достали с помощью автокрана. И родственники пострадавшей теперь подсчитывают убытки.

Почему провалился грунт, сейчас выясняют в местном водоканале. Специалисты уже обследовали трубы, но никаких протечек и повреждений не обнаружили.

"В районе просадки находится главный канализационный коллектор города Азова. Он реконструирован в 2014 году с использованием полиэтиленовых труб. Он тоже работает в штатном режиме. В целях определения просадки грунта вчера 11 числа начали земляные работы. Земляные работы сегодня продолжаются. Причины пока не установлены", - сообщил Андрей Страхов, начальник производственно-диспетчерской службы муниципального предприятия "Азовводоканал".

Ирина по рекомендации врачей пока на больничном. У неё множественные ушибы и растяжения. Родственники намерены добиться возмещения ущерба, когда выяснят, по чьей же вине произошел провал.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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