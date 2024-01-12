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В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

11:53
  • пятница
  • 12 января 2024

Причина инцидента устанавливается

В Ростовской области выясняют причину необычной коммунальной аварии, которая лишь чудом не закончилась трагедией. В разгар дня на одной из улиц Азова буквально сквозь землю провалилась машина. Внезапно образовавшаяся посреди проезжей части огромная яма практически полностью поглотила малолитражку. Чтобы вызволить из западни женщину - водителя, спасателям пришлось проявить недюжинную смекалку.

Из асфальта выглядывает лишь багажник автомобиля. Яма по размерам словно специально была подготовлена именно для этой машины. Но это лишь с стороны кажется шуткой. В салоне испуганная женщина. Земля буквально ушла у неё из-под колёс.

Чтобы позвать на помощь, женщина за рулём начала сигналить. Очевидцы быстро вызвали МЧС и медиков. Помощь нужна была как можно скорее. В вертикально стоящей машине возможности усесться на кресле нет. Двери заблокированы, а развернуться в салоне трудно. И у испуганной автовладелицы от страха уже начиналась паника.

Около получаса потребовалось, чтобы извлечь пострадавшую из машины. Женщина рассказывает: заметила на дороге небольшую ямку и решила пропустить между колёсами. Дальше словно распахнулись врата, и иномарка рухнула в провал. Скорость хоть и была не большой, а женщина за рулём пристегнулась, однако она успела получить травмы.

Ирина испугалась, что яма начнёт заполняться водой. И опасения её были не напрасны. В провале виднеются трубы. Здесь проходит канализационная трасса. Машину достали с помощью автокрана. И родственники пострадавшей теперь подсчитывают убытки.

Почему провалился грунт, сейчас выясняют в местном водоканале. Специалисты уже обследовали трубы, но никаких протечек и повреждений не обнаружили.

"В районе просадки находится главный канализационный коллектор города Азова. Он реконструирован в 2014 году с использованием полиэтиленовых труб. Он тоже работает в штатном режиме. В целях определения просадки грунта вчера 11 числа начали земляные работы. Земляные работы сегодня продолжаются. Причины пока не установлены", - сообщил Андрей Страхов, начальник производственно-диспетчерской службы муниципального предприятия "Азовводоканал".

Ирина по рекомендации врачей пока на больничном. У неё множественные ушибы и растяжения. Родственники намерены добиться возмещения ущерба, когда выяснят, по чьей же вине произошел провал.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Провал грунта
Провал грунта
Провалившийся под асфальт автомобиль
Провалившийся под асфальт автомобиль
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