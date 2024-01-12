Мощный циклон привел к транспортному коллапсу на Сахалине

Движение общественного транспорта ограничено

Мощный циклон обрушился на юг Сахалина. Метель, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах местами нулевая видимость.

Ограничено движение общественного транспорта, в аэропорту задержаны десятки рейсов, остановлена паромная переправа. Школьников перевели на дистанционное обучение. Нарушено энергоснабжение в ряде населённых пунктов. На территории 8 районов области из-за неблагоприятных погодных условий объявлено экстренное предупреждение.

Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады расчищают дороги и эвакуируют людей из застрявших в метель автомобилей. На станции скорой помощи Южно-Сахалинска дежурят транспортные средства повышенной проходимости, адаптированные к работе в сложных погодных условиях.

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