Легендарная субмарина "Ленинский комсомол" стала музеем в Кронштадте

Интерьеры корабля-музея пополняются новыми предметами

Информация открытии уникального музея в Санкт-Петербурге. В военно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте теперь можно совершить экскурсию по легендарной субмарине К-3 "Ленинский комсомол". Первая отечественная атомная подводная лодка, её создание в середине прошлого века стало настоящим техническим прорывом, сравнимым с изобретением космического корабля.

Увидеть своими глазами, что скрывается за глухой черной обшивкой этого подводного гиганта - еще несколько лет назад такое и представить было невозможно. Субмарина "Ленинский комсомол" - один из самых засекреченных объектов своего времени.

Головной корабль проекта 627 "Кит", спуск на воду - 1957-й год, глубина погружения - 300 метров. Над его созданием трудились все крупнейшие НИИ и конструкторские бюро Советского Союза. Шутка ли, разместить в одном корпусе шириной всего восемь метров оборудование и запасы для автономного плавания на два месяца, торпедное вооружение, да еще предусмотреть места для отдыха экипажа, а это больше 100 человек.

"Бывало, что буквально после выхода в море что-то переделывалось. Потому что лодка с 1958 до 1960 года находилась в опытной эксплуатации, когда между собой промышленность и военно-морской флот делили в какой-то степени ответственность за определенные неполадки. Подводники подсказывали, как нужно сделать, а Минпром устранял замечания", - отметил Александр Крамарчук, моряк-подводник, член наблюдательного совета по созданию Музея военно-морской славы России.

Эта уникальная субмарина, с трудовой биографией в шесть десятилетий. Впервые в истории военно-морского флота страны совершила многодневный переход подо льдами и всплыла у Северного полюса, доказав всему миру неоспоримое превосходство Советского Союза в Арктике. Построенная в пику американским атомным субмаринам в период холодной войны, одним своим существованием фактически предотвратила ядерный конфликт в годы Карибского кризиса.

После вывода из состава ВМФ в 90-х атомоход хотели утилизировать, но потом появилась идея превратить его в музей. Субмарину отбуксировали с полигона Северморска в Кронштадт, отреставрировали и установили в специально построенный сухой док на берегу Финского залива, в музейно-парковом кластере "Остров фортов".

Внутри срезали опасные детали, сняли кабельные трассы, а все возможное оборудование, наоборот, восстановили. В реакторном отсеке вместо настоящих атомных установок, демонтированных и затопленных в Баренцевом море, разместили мультимедийные модели. Здесь даже имитировали свечение заряженных частиц - знаменитый эффект Вавилова-Черенкова. Реальный радиационный фон, конечно, неоднократно замеряли - все в норме, для посетителей безопасно. Здесь вообще многое оптимизировали с учетом прохода экскурсионных групп.

Опытные подводники эти детали, конечно, заметят, но для сухопутных гостей такая экскурсия, что называется, полное погружение. Узкие подвесные койки прямо в торпедном отсеке, над муляжами ракет. Тесная кают-компания, она же операционная. Машинное отделение с бесконечными трубами, вентилями и датчиками.

Интерьеры корабля-музея все время пополняются новыми предметами из быта и трудовых будней моряков-подводников. Недавно сюда передали очередной уникальный экспонат, он находился на борту "Ленинского комсомола" в годы несения боевой службы. Что это - держится в секрете, обещают показать позже.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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