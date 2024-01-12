Площадь пожара в Златоусте превысила 1 тысячу "квадратов"

Горит деревообрабатывающий цех

Спасатели в Челябинской области наращивают силы и средства для борьбы с пожаром в Златоусте. Площадь возгорания в деревообрабатывающем цеху превысила 1 тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

Ранее в МЧС России сообщали, что пожарные в Златоусте тушат пожар в деревообрабатывающем цеху на площади 500 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из горящего здания 13 человек, передает ТАСС.

По последним данным, огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

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