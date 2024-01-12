Появились подробности о состоянии поэта Льва Рубинштейна

76-летнего литератора 8 января сбила машина

Лев Рубинштейн, которого несколько дней назад сбила машина, находится в глубокой коме. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ. Состояние 76-летнего поэта оценивается как крайне тяжелое, пишет Telegram-канал 112.

Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля 8 января. ДТП произошло на улице Образцова, когда поэт переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В больнице у поэта диагностировали множественные переломы, отек мозга и повреждения внутренних органов.

Позднее в отношении водителя автомобиля возбудили уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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