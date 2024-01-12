МИД России осудил атаку США на Йемен

Захарова заявила об извращении резолюций ООН

Очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН назвала удары США по Йемену Мария Захарова. Официальный представитель МИД России заявила, что эта атака демонстрирует полное пренебрежение международным правом. США добиваются эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей, написала дипломат в Telegram.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. Взрывы прогремели в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Как позже сообщили в Центральном командовании США, американские ВВС нанесли удары по 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

Хуситы, в свою очередь, заявили об ответных ударах по американским и британским военным базам. В Йемене утверждают, что им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Вашингтон эту информацию опровергает.

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