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ФСБ задержала работавшего на польские спецслужбы россиянина

10:40
  • пятница
  • 12 января 2024

Мужчина просил помощи в переезде за границу

В Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия за связи со спецслужбами Польши.

Как стало известно ФСБ России, мужчина сам вышел на сотрудничество с представителем польских спецслужб. Россиянин передавал данные о деятельности предприятия, сведения об объемах производства в рамках государственного оборонного заказа

В обмен за передачу информации сотрудник режимного завода хотел получить помощь в переезде в Польшу на постоянное место жительства, уточнили в ЦОС ФСБ. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Мужчина признал свою вину. На допросе он пояснил, что передавал данные "для нанесения ударов".

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