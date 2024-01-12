Лера Кудрявцева бросила молодого мужа: "Алкоголь — зло"

Кудрявцева старше мужа на 16 лет

Лера Кудрявцева сообщила о расставании с Игорем Макаровым. По словам телеведущей, причиной разрыва с 36-летним хоккеистом стали его проблемы с алкоголем.

"Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Она добавила, что никаких комментариев давать не намерена, а "личное в публичное вынесла намеренно".

Кудрявцева и Макаров прожили вместе больше 10 лет. Они воспитывают дочь. Ранее 52-летняя телеведущая не жаловалась на проблемы в отношениях с молодым мужем.

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