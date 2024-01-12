В поддержку кандидатуры Путина на выборах собрано более 1,8 млн подписей

Пока Центризбирком зарегистрировал трёх кандидатов в президенты

Более одного миллиона 800 тысяч подписей собрано в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сегодня сообщили в избирательном штабе. И подсчёт документов продолжается.

Все 89 регионов страны уже передали первые партии подписных листов. На данный момент Центризбирком зарегистрировал трёх кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова, которого выдвинула партия "Новые люди".

Выборы главы государства, напомним, пройдут весной. 17 марта - основной день, но голосовать можно будет уже с 15 числа.

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