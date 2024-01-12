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Украинский дрон взорвал реанимобиль с ранеными в ДНР

11:28
  • пятница
  • 12 января 2024

Скорая эвакуировала пострадавших при обстреле Горловки

ВСУ нанесли прицельный удар по автомобилю скорой помощи в поселке Гольмовский в ДНР. Реанимобиль эвакуировал раненых, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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По данным Приходько, беспилотный летательный аппарат ВСУ влетел в реанимобиль. В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании, три медработника получили ранения.

Мэр Горловки уточнил, что скорая занималась эвакуацией раненых во время обстрела со стороны украинских войск менее часа назад. Тогда получили ранения трое работников "Центральных электрических сетей".  Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

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