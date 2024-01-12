Москвичам рассказали, когда прекратится снегопад

К выходным похолодает
Снегопады в Москве и Подмосковье будут идти до утра субботы, 13 января.
В пятницу температура воздуха снизится до минус 13 градусов. На выходных станет еще на пару градусов холоднее, сообщили в центре погоды "Фобос".
Автодор призвал водителей избегать резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и не мешать снегоуборочной технике, передает агентство "Москва".
Накануне высота снежного покрова из-за сильных снегопадов достигла 30 сантиметров. Это на 10 сантиметров превышает климатическую норму.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"