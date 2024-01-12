Москвичам рассказали, когда прекратится снегопад

К выходным похолодает

Снегопады в Москве и Подмосковье будут идти до утра субботы, 13 января.

В пятницу температура воздуха снизится до минус 13 градусов. На выходных станет еще на пару градусов холоднее, сообщили в центре погоды "Фобос".

Автодор призвал водителей избегать резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и не мешать снегоуборочной технике, передает агентство "Москва".

Накануне высота снежного покрова из-за сильных снегопадов достигла 30 сантиметров. Это на 10 сантиметров превышает климатическую норму.

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