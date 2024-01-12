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Медведев отметил генетические особенности бандеровцев

12:00
  • пятница
  • 12 января 2024

Все выделяемые Западом деньги будут успешно разворованы

Зампредседателя Совбеза России призвал "господ из ЕС и из-за океана" продолжать выделять миллиарды киевскому режиму. Дмитрий Медведев подчеркнул, что деньги будут успешно разворовано – так же, как и поставляемое на Украину оружие.

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Зампред Совбеза сослался на информацию издания The New York Times. Оно сообщало, что Пентагон не следил за поставляемым Украине вооружением. В итоге исчезло почти 40 тысяч единиц оружия - дроны-камикадзе, боеприпасы и приборы ночного видения - на 1 миллиард долларов.

Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать, написал Медведев в Telegram. И теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из них, либо киевские рвачи.

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