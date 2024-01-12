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Инвестор построит дороги в новом квартале в Лефортово

12:17
  • пятница
  • 12 января 2024

Это улучшит транспортную доступность района

Улично-дорожную сеть на территории жилого комплекса в районе Золоторожского вала построят за счет средств инвестора. Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, там появятся внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов. Это улучшит транспортную доступность и будет способствовать созданию комфортной городской среды.

"Земельный участок площадью 0,3 га будет предоставлен в аренду на пять лет инвестору, который реализует поблизости проект жилого комплекса, для строительства улично-дорожной сети. В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов" – отметил Бочкарёв.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, напомнила слова Сергея Собянина о том, что при строительстве жилых комплексов необходимо уделять внимание обеспечению жителей всей необходимой инфраструктурой.

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