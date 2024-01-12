Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

К проекту присоединились более 6,7 млн человек

Благодаря голосованиям жителей Москвы в системе электронных опросов "Активный гражданин" реализовано больше четырех тысяч решений. Всего с 2014 года там проведено свыше 6 тысяч голосований, по итогам которых были благоустроены десятки улиц, переулков, бульваров и площадей. Мнение москвичей повлияло и на транспортную сферу. Как рассказал Сергей Собянин, москвичи поддержали проект строительства МЦД, выбрали названия для БКЛ и МСД, первого речного суда, дали имена для обитателей зоопарка, "Москвариума". К проекту уже присоединились свыше 6,7 тысяч млн человек.

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