В российских школах пройдет "Урок цифры" на тему кибербезопаности

Школьников научат, как защищаться от киберугроз сегодняшнего дня

В российских школах с 15 января по 4 февраля пройдет "Урок цифры" от "Лаборатории Касперского". Проект реализуется ежегодно в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". В этом году "Урок цифры" посвящен теме "Кибербезопасность будущего". Школьники узнают, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защитить данные на смартфонах и противостоять самым разным кибератакам, в том числе тем, которые реализуются с использованием продвинутых технологий.

"Урок цифры" состоит из интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету герои попадают в 2050 год. Задания и сценарии отличаются для учеников младших, средних и старших классов. Задания носят практический характер и учат, как защищаться от киберугроз сегодняшнего дня.

Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

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