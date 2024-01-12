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Писатель-фантаст Лукьяненко поддержал решение президента о выдвижении на выборы

12:28
  • пятница
  • 12 января 2024

Путин - строитель многополярного мира

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал решение действующего президента России Владимира Путина идти на выборы в 2024 году.
Надежда Бабкина заявила о поддержке решения Владимира Путина об участии в выборах

Изменения в стране, которые произошли благодаря Путину, видны каждому, кто прожил хотя бы больше 20 лет. За последние годы произошло много нужных и важных перемен.

"Я помню и 1990-е годы, и начало 2000-х, и то, что было 10 лет назад. Я вижу, как страна меняется к лучшему", - сказал Лукьяненко.

Сегодня Россия находится под огромным международным давлением. Кроме того, происходит переход к многополярному миру – и в этом заслуга Путина, уверен писатель.

Если мы не справимся с этим, то мир останется на многие годы снова однополярным, мир под чужим диктатом. Мы справимся", – заключил Лукьяненко.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. ЦИК решил провести выборы в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Владимир Путин принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

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