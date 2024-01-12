Собянин рассказал о переселении 150 тыс. москвичей по программе реновации

Программа реновации набирает обороты

Программу реновации в Москве планируют ускорить. В городе уже расселили одну тысячу старых пятиэтажек. Люди переезжают в современные квартиры. Число москвичей, получивших жильё нового стандарта, уже достигло 150 тысяч. С семьей юбилейных новосёлов в районе Коньково сегодня встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Уезжать из старой квартиры немного грустно, но всё-таки необходимо, признаются в семье Потаниных. Квартира в старой пятиэтажке, в которой одновременно ютились сразу три поколения, уже изжила себя. По программе реновации теперь они обретают новый дом – в разы больше и комфортней, чем сейчас в хрущёвке.

"Переезд мы ждём очень! Потому что наша квартира уже изжила себя. Мы здесь живем давно. Наш ремонт приходит в негодность. Хочется уже переехать в более свежую обстановку. В новые обои, в новый ламинат, в новую плитку. В большую кухню", - рассказал Ксения.

Владимир Потанин – 150-тысячный москвич, который въехал в новый дом по программе реновации. Его семья получила квартиру в новом жилом комплексе. Шестисекционный дом взамен старых пятиэтажек вырос на улице Введенского и состоит из двух отдельно стоящих корпусов. Поздравить новосёлов и вручить им ключи приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю, программа реновации набирает обороты, огромная программа, крупнейшая в мире, и вот сегодня вы 150-тысячный житель, который переселяется по программе реновации, и мы построили уже жилых домов, новых жилых домов под снос тысячи пятиэтажек. Так что, все что мы говорили, выполняем. Дома качественные, надеюсь, комфортные. Поздравляю вас с новосельем", - сказал Собянин.

Программа реновации в Москве работает с августа 2017 года. Под неё попали больше пяти тысяч домов или почти 16,5 миллиона квадратных метров жилья. На сегодняшний день взамен старых пятиэтажек построены 304 новых дома общей площадью почти 4,5 миллиона квадратных метров. И в этом году столичное правительство планирует значительно ускорить темпы улучшения качества жизни москвичей.

По программе реновации квартиры выдаются, что называется, "под тапочки". То есть в них сразу можно начинать жить. Отделка, техника и фурнитура в соответствии с московским стандартом. В этом жилом комплексе также есть несколько квартир, оборудованных для проживания инвалидов-колясочников. В них шире коридоры и дверные проёмы. Стоит специальная сантехника. Двор с детскими и спортивными площадками и без машин. Для автомобилей - подземный паркинг.

В районе Коньково в программу реновации включён 41 жилой дом. А это 12,5 тысячи жителей. В этом году завершают первый этап реализации программы, в котором расселили 18 домов. Ещё 23 пятиэтажки будут расселены до 2032 года.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"