В "Коммунарке" эффективно лечат онкозаболевания благодаря точной диагностике

За год там провели более 2,5 миллиона лабораторных исследований

Юрий Александров совсем недавно перенес серьезную операцию. Несколько месяцев назад ему поставили диагноз - рак простаты. Лечиться решил в частной клинике.

"Я, конечно же, испугался. Близкие родственники стали мне рекомендовать самые лучшие клиники. ПЭТ КТ подтвердил злокачественную опухоль. Более того, потвердел наличие метастаз в костях. Подвздошной кости и в крестцовой области. Была рекомендована лучевая терапия на огромную сумму. Но после чего я благополучно оттуда сбежал", - рассказал Юрий Александров, пациент Центра амбулаторной онкологической помощи ММКЦ "Коммунарка".

Засомневавшись в точности диагноза, мужчина решил лечиться по ОМС. Опухоль вырезали. Позже в поликлинике дали направление в центр амбулаторной онкологической помощи "Коммунарка". Уже здесь после консилиума врачей, дополнительных обследований и КТ стало понятно - лучевая терапия после операции, о которой говорили в частной клинике, мужчине не нужна.

"В результате этого КТ было выявлено, что никаких метастаз у меня нет. Это какие-то там явления, связанные с травмами, падениями, ушибами. Будем вас наблюдать, не делая больше ничего. Вы совершенно здоровый человек", - рассказал Юрий Александров.

Точная диагностика, говорят врачи, залог правильного диагноза. За год работы здесь провели более двух с половиной миллионов лабораторных исследований, более 22 тысяч КТ и около пяти тысяч МРТ. Поток пациентов из Южного и Юго-западного округов столицы огромный. Но логистика выстроена так, что очередей здесь нет. И многие процедуры пациенты получают сразу же в день первого визита.

"Эндоскопическое отделение, которое позволяет выполнять гастро и колоноскопию в срок. Мы имеем малую операционную и малую перевязочную, которая помогает своевременно выполнять все необходимые виды биопсии, в том числе иссечения опухоли кожи, или кор-биопсии, и тонкоигольные биопсии. День в день", - пояснил Владимир Евдокимов, заведующий 1-м онкологическим отделением Центра амбулаторной онкологической помощи ММКЦ "Коммунарка".

Один из новых методов исследований опухолей молочных желез - стереотаксическая биопсия. Бывают редкие случаи, когда УЗИ-аппараты не позволяют изучить ткань и собрать клетки для исследования. Теперь в центре есть специальный маммограф. С его помощью врач, подводя иглу к нужной области, в режиме реального времени может сделать серию снимков. То есть фактически получается многократная маммография и одновременно - биопсия.

"За год работы данного центра мы осуществили более 700 тысяч консультативных приемов наших пациентов, более 60 тысяч пациентов получили курсовую химиотерапию в дневном стационаре в условиях центра онкологической амбулаторной помощи", - отметил Рустам Коготыжев, заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка".

Главный результат - вовремя выявленные заболевания. За прошедший год в ЦАОП "Коммунарка" из практически 10 тысяч обнаруженных новообразований у пациентов около 6 с половиной оказались на ранней стадии. А это залог успешного лечения.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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