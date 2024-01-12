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В Большом театре представили оперу "Кармен" с тифлокомментарием

15:05
  • пятница
  • 12 января 2024

Зрители, которые не могут видеть, слышат голос комментатора через специальные наушники

Увидеть чужими глазами! В Большом - необычная премьера. Оперу Бизе "Кармен" впервые представили с тифлокомментарием.

Диктор сидит в отдельной комнате и подробно описывает происходящее на сцене. Никакого экспромта - заготовленные титры появляются на мониторе в нужный момент. Фасоны, декорации, выражения лиц, малейшее движение актёров - важна каждая деталь. Особое внимание уделяют эмоциям.

Зрители, которые не могут видеть, прекрасно слышат тихий голос комментатора через специальные наушники. И воссоздают картинку вместе со всеми. Возможно, этот спектакль с тифлокомментированием станет первым среди многих подобных. Ведь сейчас более 300 тысяч россиян испытывают трудности в просмотре постановок.

"Смотреть спектакль с тифлокомментированием - это огромное удовольствие. Это специальность сейчас пока что редкая, но очень нужная. Многие могут сказать, почему редкое, есть же кино всё-таки! Да, но на самом деле в театрах мне бы хотелось, чтобы это было именно систематическим", - сказала народная артистка России Диана Гурцкая.

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Незрячие посетители в Большом театре
Опера "Кармен"
Опера "Кармен"
Оператор тифлокомментатор в Большом театре
Оператор тифлокомментатор в Большом театре
Экран с титрами в Большом театре
Экран с титрами в Большом театре
Большой театр
Большой театр
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