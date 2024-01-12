В Большом театре представили оперу "Кармен" с тифлокомментарием

Зрители, которые не могут видеть, слышат голос комментатора через специальные наушники

Увидеть чужими глазами! В Большом - необычная премьера. Оперу Бизе "Кармен" впервые представили с тифлокомментарием.

Диктор сидит в отдельной комнате и подробно описывает происходящее на сцене. Никакого экспромта - заготовленные титры появляются на мониторе в нужный момент. Фасоны, декорации, выражения лиц, малейшее движение актёров - важна каждая деталь. Особое внимание уделяют эмоциям.

Зрители, которые не могут видеть, прекрасно слышат тихий голос комментатора через специальные наушники. И воссоздают картинку вместе со всеми. Возможно, этот спектакль с тифлокомментированием станет первым среди многих подобных. Ведь сейчас более 300 тысяч россиян испытывают трудности в просмотре постановок.

"Смотреть спектакль с тифлокомментированием - это огромное удовольствие. Это специальность сейчас пока что редкая, но очень нужная. Многие могут сказать, почему редкое, есть же кино всё-таки! Да, но на самом деле в театрах мне бы хотелось, чтобы это было именно систематическим", - сказала народная артистка России Диана Гурцкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"